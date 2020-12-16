نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للشباب يستدعي ثنائي لاستكمال قائمته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام مسئولو المنتخب المصري للشباب، بقيادة ربيع ياسين، باستدعاء ثنائي من أجل سد احتياج المنتخب بعد إصابات كورونا التي ضربت صفوف المنتخب الوطني، واستكمال بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

يأتي ذلك وفقا لما أكد وليد ماهر المتحدث الرسمي لمنتخب مصر للشباب، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار.

وقال وليد ماهر، "من حق مصر استدعاء لاعبين من أجل استكمال قائمة المنتخب في المباراة القادمة، وقمنا باستدعاء مصطفي ميسي لاعب سيراميكا، وأحمد حسام لاعب الجونة".

وأوضح أن سفر المنتخب المُبكِّر لتونس رفقة 28 لاعبا فقط كان قرار الجهاز الفني، بقيادة ربيع ياسين.

وأشار إلى أن مدرب المنتخب ربيع ياسين تتم معالجته في التوقيت الحالي بمستشفي راقية جدًا بجوار فندق الإقامة، موضحا أنه تم الاطمئنان على حالته اليوم.

وتقدم بالشكر للدولي المصري محمود تريزيجيه، الذي أرسل رسالة دعم صوتية للاعبي المنتخب لمساندتهم في الأزمة الحالية.