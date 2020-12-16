نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2020-2021 بعد ثنائية بنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

صعد ميكيل أويارزابال إلى صدارة هدافي الليجا الإسباني مرة أخرى، بعد إحرازه تخطي عقبة ياجو أسباس لاعب فريق سيلتا فيجو.

وجاء في المركز الثاني ياجو أسباس برصيد سبعة أهداف، وفي المرتبة الثالثة كريم بنزيما برصيد 6 أهداف بالتساوي مع رودريجو مورينو.

وذلك بعدما سجل مهاجم ريال مدريد هدفين في فوز الميرنجي على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3\1 مساء أمس الأربعاء.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالآتي:-

1 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.

2 – ياجو أسباس – سبعة أهداف.

3 – رودريجو مورينو – ستة أهداف.

4 – كريم بنزيما – ستة أهداف.

5 – لويس سواريز – خمسة أهداف.

6 – جواو فيليكس – خمسة أهداف

7 – كارلوس سولير – خمسة أهداف.

8- ليونيل ميسي – خمسة أهداف.

9 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.

10 – بورتو – أربعة أهداف.

11 – خوسيه موراليس – أربعة أهداف.

12 – أنسو فاتي – أربعة أهداف.

13 – يوسف النصيري – أربعة أهداف.

14 – كريستيان تييو – أربعة أهداف.

15 – ماركوس يورينتي – أربعة أهداف

16 – أنخيل – أربعة أهداف