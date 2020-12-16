نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد.مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدر مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل على ملعبه ضد ويست بروميتش ألبيون بهدف لهدف، ضمن الجولة 13 من البطولة.

تقدم إلكاي جوندوجان للسيتي في الدقيقة 30 قبل أن يعادل روبين دياز النتيجة للضيوف في الدقيقة 43 بالخطأ في مرماه.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 20 وتقدم للمركز السادس، بينما ارتفع رصيد ويست بروميتش للنقطة السابعة وظل في المركز الثامن عشر.

وسيواجه مانشستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون مساء السبت المقبل 19 ديسمبر، في الجولة 14.

وتقام المباراة بملعب سانت ماري، مساء السبت، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة، الثالثة بتوقيت جرينتش.