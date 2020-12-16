نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وتوتنهام النارية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ليفربول ونظيره توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط؛ للانفراد بصدارة جدول ترتيب البريميرليج، حيث يحتل توتنهام صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على الريدز صاحب المركز الثاني.

ويرغب ليفربول للاستعادة نغمة الانتصارات، بعد سلسلة التعادلات التي عاني منها في الدوري الإنجليزي، والتي كان أخرها سقوطه في فخ التعادل أمام فولهام بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وسيذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 1، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.