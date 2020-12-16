الرياضة

الكشف عن مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، أنه تم سداد جميع مستحقات اللاعبين الخاصة بالموسم الماضي.

 

وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش: "سددنا جميع مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي، وجزء من مقدم العقود للموسم الجديد".

 

وعن كهربا: "لاعب جيد لكنه مثير للجدل، هناك لاعبين تنشغل بأحداث خارج الملعب وهذا ما جعل المنتخب يشعر بالقلق تجاهه".

 

وعن المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك قال سالم: "سيتم تقييم العاملين وإضافة وجوه جديدة".

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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