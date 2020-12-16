نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، أنه تم سداد جميع مستحقات اللاعبين الخاصة بالموسم الماضي.
وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش: "سددنا جميع مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي، وجزء من مقدم العقود للموسم الجديد".
وعن كهربا: "لاعب جيد لكنه مثير للجدل، هناك لاعبين تنشغل بأحداث خارج الملعب وهذا ما جعل المنتخب يشعر بالقلق تجاهه".
وعن المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك قال سالم: "سيتم تقييم العاملين وإضافة وجوه جديدة".