نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: قرار انسحاب منتخب مصر للشباب بمثابة قتل للجيل بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، قرار انسحاب المنتخب الوطني للشباب من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن عن اعتبار المنتخب المصري للشباب، منسحبا أمام منافسه ليبيا، في المباراة التي كان مقرر لها أمس الثلاثاء، بعد عدم قدرة مسئولي المنتخب من توفير العدد الكافي من اللاعبين في القائمة لإقامة المباراة، بسبب انتشار فيروس كورونا في صفوف المنتخب، وعليه تقرر الانسحاب من البطولة.

وأبدى لاعبو المنتخب المصري للشباب رغبتهم في استكمال البطولة، وهو ما تم بالفعل، حيث قام مسئولو المنتخب باستدعاء ثنائي من أجل استكمال القائمة لخوض المباريات المقبلة.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن منتخبات الشباب هي التي تصنع شخصية اللاعب الدولي القادر على حمل راية المُنتخب الوطني في كأس الأمم وكأس العالم بعد ذلك.

وأشار إلى أن قرار انسحاب منتخب الشباب من البطولة الحالية، فإنه يعد قتل للجيل بالكامل.