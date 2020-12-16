نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النني يقود تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي آرسنال نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ساوثهامبتون الدولي.

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: تيريني، جابريل، هولدينج، نيلز.

خط الوسط: محمد النني، ساكا، سيبايوس.

خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت، ويليان.