الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن حسين الشحات

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية.

وأضاف عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، "النادي لن يفرط في اللاعب.. حسين في حتة تانية ولن نفرط فيه" ، مشيرا إلى أنه سينتظم في التدريبات خلال 5 أيام.

يأتي هذا في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن دخوله في صفقة تبادلية مع نادي العين الإماراتي وانتقال المهاجم الكونغولي لابا كودجا إلى الأهلي ، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.