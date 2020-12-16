نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب الشباب السابق يكشف أسباب الأزمة الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد المدير الفني الأسبق لمنتخب الشباب، أن العامل الرئيسي لأسبباً إنتشار فيروس كورونا وسط بعثة المنتخب الوطني للشباب في تونس، هو السفر المبكر وعدم الانضباط.

وقال السيد في تصريحات خاصة لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة ‘’ Ten '' أن شخصية ممثلي الجبلاية '' ضعيفة '' داخل الإتحاد الإفريقي".

وأضاف:" اللاعبين سيتلقوا دفعة قوية بعد الدعم والمساندة التي تلقوها من قِبَل وزارة الشباب والرياضة وقرار استكمال البطولة".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر تونس يوم الجمعة، والجزائر يوم 24، والمغرب يوم 27، بعدما انتهت مواجهته ضد ليبيا اليوم بفوز اعتباري لليبيا بهدفين دون رد.

ويتأهل المنتخبين المتصدرين لدوري الدور الواحد، لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة بدورها لكأس العالم.