نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي يوفنتوس اليوم الأربعاء نظيره نادي أتلانتا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو.

وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء على قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 نقطة بينما يحتل أتلانتا المركز التاسع.