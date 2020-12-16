مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة: 08:00 مساء، آرسنال × ساوثهامبتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 08:00 مساء، ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 08:00 مساء، ليستر سيتي × إيفرتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 10:00 مساء، ليفربول × توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 10:00 مساء، فولهام × برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 10:00 مساء، وست هام يونايتد × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة اليوم والقنوات الناقلة 10:00 مساء، برشلونة × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة 07:30 مساء، يوفنتوس × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 09:45 مساء، فيورنتينا × ساسولو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN 09:45 مساء، جنوى × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 09:45 مساء، انتر ميلان × نابولي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 09:45 مساء، بارما × كالياري 09:45 مساء، سبيزيا × بولونيا 09:45 مساء، هيلاس فيرونا × سامبدوريا مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة 07:30 مساء، شالكه 04 × فرايبورج 09:30 مساء، كولن × باير ليفركوزن 09:30 مساء، أرمينيا بيليفيلد × أوجسبورج 09:30 مساء، بايرن ميونيخ ×فولفسبورج 09:30 مساء، هوفنهايم × لايبزيج مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة 08:00 مساء، أنجيه × ستراسبورج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9 08:00 مساء، ديجون × ليل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 08:00 مساء، مونبلييه × ميتز، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 08:00 مساء، نيم أولمبيك × نيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10 10:00 مساء، ليون × ستاد بريست 29، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9 10:00 مساء، موناكو × لانس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10 10:00 مساء، باريس سان جيرمان × لوريان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 10:00 مساء، رين × مارسيليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.