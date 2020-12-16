أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، أنه تم سداد جميع مستحقات اللاعبين الخاصة بالموسم الماضي. وقال "عصام" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج": "سدّدنا جميع مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي، وجزء من مقدم العقود للموسم الجديد". وعن "كهربا"، أوضح "أنه لاعب جيد لكنه مثير للجدل، وهناك لاعبون تنشغل بأحداث خارج الملعب وهذا ما جعل المنتخب يشعر بالقلق تجاهه". وعن المنظومة الإعلامية: "سيتم تقييم العاملين وإضافة وجوه جديدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام سالم: سدّدنا جميع مستحقات لاعبي الزمالك للموسم الماضي.. وكهربا مثير للجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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