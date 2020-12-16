عصام سالم: عبور الزمالك من أزمته في مصلحة الأهلي

أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، أن "الأبيض" كبير بتاريخه.
وقال "عصام" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يُقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج": "يهم للأهلي أن يتعافى الزمالك من أزمته، كذلك كل عناصر الدولة مسئولة عن خروج الفريق من تلك الأزمة لأنه نادٍ كبير بتاريخه".
وأكمل: "إذا كنت مسئولا لن أصدر بيان الزمالك بشأن المديونيات، كل الأندية مديونة، لكنه كان تصحيحا لأول بيان، وأعطى رسالة للجماهير أن الفريق مُتمسك بلاعبيه".
من ناحية أخرى، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء في أحد الفنادق القريبة من ملعب 30 يونيو استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.
ويخوض الفريق اليوم مرانه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ثم يدخل في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادًا للمباراة.
ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز غدًا الخميس على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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