نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف عن تطورات جديدة في أزمة منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد العطارالمدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على تأجيل ارسال الطائرة الخاصة لاعادة بعثة منتخب الشباب لحين ظهور نتيجة المسحة الأخيرة.

وقال العطار عبر برنامج الماتش: "أجلنا ارسال الطائرة لبعثة منتخب الشباب في تونس لحين معرفة نتيجة المسحة الأخيرة.

وأردف: نأمل ان يكون هناك نتائج سلبية في المسحات من أجل الاستمرار في البطولة وعدم العودة.

وتابع: أرسلنا ثنائي جديد لبعثة المنتخب كان قد اختارهم ربيع ياسين قبل السفر ولكن استبعادهم من السفر كان لاسباب فنية.

وأكد: سنحسم قرار ارسال الطائرة بعد التعرف على نتيجة المسحة الاخيرة.

وأشار: عدم وجود رئيسا للبعثة ليس سببا فيما حدث في بعثة منتخب الشباب.

وكشف: نضغط على الكاف، على تواصل معهم منذ يوم أمس.

وواصل: بعد عودة البعثة سيكون هناك تحقيق فيما حدث ومعرفة سببه.

وأتم: شعور طيب من اللاعبين اصرارهم على الاستمرار وتكملة البطولة، والوزير يتابع باستمرار كل مايخص البعثة.