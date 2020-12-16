نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول بالبريميرليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره ليفربول اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى: لوريس.
خط الدفاع: ألدفريلد، داير، أورييه، ريليجيون.
خط الوسط: سيسوكو، هوبيرج، لو سيلسو.
خط الهجوم: سون هيونج مين، كين، بيرجوين.