الرياضة

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول بالبريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره ليفربول اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: ألدفريلد، داير، أورييه، ريليجيون.

خط الوسط: سيسوكو، هوبيرج، لو سيلسو.

خط الهجوم: سون هيونج مين، كين، بيرجوين.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا