أسامة نبيه: كوبر لم يأخذ بنصيحتي بالرحيل عن المنتخب بعد التأهل لكأس العالم

أكد أسامة نبية نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، أنه قال لكوبر المدير الفني السابق للمنتخب إذا قررت الرحيل عن المنتخب؛ يجب أن ترحل وانت حققت إنجازًا للمنتخب.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:" قلت بالحرف لكوبر لو حصلنا على بطولة أمم أفريقيا يجب أن نرحل ونحن فائزون ببطولة"، مشيرا إلي أن كوير اندهش وقتها من كلامي.

واستطرد: "طالبت كوبر بالرحيل بعد إنجاز التأهل لكأس العالم".