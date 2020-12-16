أكد أسامة نبية نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، أنه قال لكوبر المدير الفني السابق للمنتخب إذا قررت الرحيل عن المنتخب؛ يجب أن ترحل وانت حققت إنجازًا للمنتخب.
وأضاف فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:" قلت بالحرف لكوبر لو حصلنا على بطولة أمم أفريقيا يجب أن نرحل ونحن فائزون ببطولة"، مشيرا إلي أن كوير اندهش وقتها من كلامي.
واستطرد: "طالبت كوبر بالرحيل بعد إنجاز التأهل لكأس العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة نبيه: كوبر لم يأخذ بنصيحتي بالرحيل عن المنتخب بعد التأهل لكأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.