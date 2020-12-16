ليفربول ضد توتنهام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام كتيبة هاري كين؟

يستضيف ليفربول مساء اليوم الأربعاء منافسه توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وواجه محمد صلاح فريق توتنهام في 7 مناسبات بالدوري الإنجليزي سجل خلالهما 4 أهداف وتمريرة حاسمة. وفي مواجهة أندية العاصمة مثل تشيلسي، توتنهام، آرسنال، فولهام، وست هام وكريستال بالاس بعيدا عن آنفيلد، لم يسجل صلاح سوى هدف أو هدفين في لندن خلال المباريات الـ13 الأخيرة.

جدير بالذكر أن ليفربول وتوتنهام يتقاسمان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة لكل منهما، بينما يتربع سبيرز على قمة الجدول بفارق الأهداف.

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في تصريحات خلال مؤتمر المباراة، أمس، غياب مدافعه الكاميروني جويل ماتيب عن مباراة توتنهام اليوم في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.