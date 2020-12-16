نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير.. ميدو يشبه استاد القاهرة بحقل البطاطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن استاد القاهرة الدولي، قبل أن يتم تطويره كان يشبه حقل البطاطس.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "أوضة اللبس"، الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن مصر نجحت في تطوير الملاعب لبطولة أمم افريقيا 2019 في وقت قياسي.

وأوضح أنه عندما كان يعمل مديرًا فنيًا في نادي وادي دجلة، قام بالنزول إلى أرض الملعب في أحد المباريات لاستكشاف أرضية الملعب، فوجد خطوط الملعب غير واضحة، بالإضافة إلى منطقة الجزاء أيضا.

وتابع، "حاولت الاستفسار عن هذا الأمر، فكان الرد «متقلقش الخطوط واضحة من فوق كويس»".

وكشف ميدو أن 300 ألف جنيه تكلفة للتأسيس و900 ألف جنيه للصيانة السنوية كافية لصناعة ملعب بجودة ممتازة.

وشدد على أن أكبر مشكلة تواجه مصر في الرياضة هي عدم التخلي عن القدامى في العمل، مؤكدا أن تحسين جودة الملاعب يزيد من قيمة المنتج بشكل كبير للغاية.

وأتم، "العديد من الأندية المصرية تقوم بالتدريب وبعض المباريات الودية علي نفس الملعب الأساسي الذي يخوضون عليه مبارياتهم، مما يؤدي إلى تدمير أرضية الملعب".