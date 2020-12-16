نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة استبعاد أجايي من قائمة الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة رفع اسم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق من القائمة بعد إصابته.

ويغيب أجاي عن النادي الأهلي لمدة تتراوح من شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابته.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أم بي سي مصر": "نجري مجموعة من آشعات وتحاليل للاعب، وقمنا بعرضها على أطباء من إسبانيا وألمانيا وسنرى الصالح له".

وتابع: "كلام غير صحيح أننا سنرفع اسمه من القائمة، هذا اختصاص فني رقم واحد، وهو عنصر جيد للفريق ومهم، ومدة غيابه لا تستدعي رفع اسمه من القائمة".

وتطرق للحديث عن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق قائلا: "مقتنعين بطاهر محمد طاهر وإمكانياته وقدراته، وهو شخصية مسئولة، وتوحي بلاعب كبير وسيكون من أحد العناصر المفيدة للأهلي".