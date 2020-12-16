تنطلق اليوم الأربعاء أولي تجارب المنتخب الوطني للكوميتيه، تحت رعاية اتحاد الكاراتيه برئاسة الدكتور محمد الدهراوي، خلال الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر، أن تقام التجارب على ملاعب نادي طلائع الجيش بمنشية البكاري.
وتضم التجارب اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، إضافة إلى لاعبان من المصعدين للمرحلة الأساسية، بالإضافة إلى اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في البطولات التالية: “بطولة العالم 2018 – بطولة العالم 2019 – دورة الألعاب الإفريقية 2019 – بطولة إفريقيا بالمغرب 2020″، إضافة إلى أعلى لاعبان في الرانك الأولمبي في كل ميزان”.
ومن المقرر، أن يتم اختيار 4 لاعبين من كل ميزان في التجارب للإنضمام لصفوف المنتخب الوطني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق تجارب المنتخب الوطني للكاراتيه بنادي طلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.