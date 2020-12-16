وزير الشباب والرياضة التونسي يكشف آخر تطورات أزمة منتخب مصر للشباب

قال كمال دقيش، وزير الرياضة التونسي، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية للمنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية وعلى رأسها منتخب مصر للشباب.
وأضاف كمال دقيش في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن السلطات التونسية ستتخذ كافة الإجراءات تجاه بعثة منتخب مصر .
وأوضح: "مركز الطب الرياضي ووزارة الصحة التونسية يتابعان الحالات الإيجابية في البعثة المصرية .
وواصل: "لا توجد أي حالات خطرة في المنتخب الوطني بما فيهم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب".
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