ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :
- قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الأهلي، اعتذر بالفعل لـ محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، بعد نشوب أزمة بينهما خلال مراسم تسليم الفارس الأحمر، درع الدوري الممتاز.
نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما يتردّد بشأن رفع اسم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق من القائمة في الموسم الجاري بسبب إصابته.
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية.
- نجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك فى سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلا عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين.. كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها منتخب الشباب فى تونس؛ هى ما ستحدد بقاء المنتخب من عدمه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة| الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن الشحات وموقف أجايي من القيد بقائمة الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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