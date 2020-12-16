وقال أحمد عفروتو في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " سعيد بإنضمامي إلى نادي ليوا اف سي في الدوري الاماراتي ، لقد وقعت على عقد يشمل عام واحد ، كنت ألعب في صفوف نادي نارا يونايتد التايلاندي في الخطوة السابقة ".
وتابع : " كان لدي عرضين من بولندا في أوروبا لكنهم لم يكونوا على نفس المستوى بالنسبة لي ، لذلك فضلت التعاقد مع نادي ليوا ".
وأضاف : "محمد شوقي لاعب النادي الأهلي السابق هو من يساعدني دائمًا ويقدم لي النصائح من أجل استكمال رحلة الاحتراف ".
وعن وجود عروض من مصر قال : " ليس لدي عروض في مصر ، فأنا لم أمتلك وكيل في مصر يجلب لي العروض الضخمة مثل الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي ".
واختتم : " هدفي تحقيق حلمي ومواصلة السعي في رحلة الاحتراف ، وسأنتقل إلى أوروبا مجددًا العام القادم من خلال بوابة كبرى ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمباركة عصام الحضري ..عفروتو يعلن عبر دوت الخليج انتقاله للدوري الإماراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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