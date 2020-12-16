مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 16- 12- 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الأربعاء 15- 12- 2020 ، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي فريق أسوان مع نظيره طلائع الجيش، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، على ملعب بتروسبورت، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق محمد الغياتي.

ويواجه سيراميكا كليوباترا الصاعد للدوري الممتاز، نظيره البنك الأهلي الذي يلعب في الدوري الممتاز للمرة الأولى، في تمام الخامسة مساءً، على ستاد السويس الجديد، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2، بتعليق حاتم بطيشة.

ويختتم اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية، بلقاء وادي دجلة والمقاولون العرب، في تمام السابعة والنصف مساء، على استاد السلام، وستُنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق أيمن الكاشف.