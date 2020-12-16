تعرف على مباريات ربع نهائي بطولة بلاك بول الدولية لرجال الإسكواش

تقام اليوم الأربعاء، مباريات ربع نهائي بطولة “بلاك بول” الدولية للرجال في نسختها الثانية، بمشاركة 32 لاعبا من المصنفين على العالم، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 ألف دولار.

ويشارك من مصر 13 لاعبًا أبرزهم “كريم عبد الجواد حامل اللقب – علي فرج – طارق مؤمن – مصطفى عسل – محمد أبو الغار”.

وتقام اليوم أربع مواجهات، حيث يلتقي مصطفى عسل لاعب منتخبنا مع الكولومبي "ميجائيل رودريجيز"، كما يواجه فارس دسوقي لاعب المنتخب المصري اللاعب البيروفي “دييجو إلياس” ، كما يلعب محمد أبو الغار لاعب منتخبنا الوطني مع مواطنه المصنف الأول عالميًا "علي فرج "، فيما يلتقي طارق مؤمن الويلزي "جويل ماكين".

يذكر أن كريم عبد الجواد الذي خرج بالأمس أمام مواطنه فارس دسوقي في مباراة ماراثونية هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على زميله بالمنتخب علي فرج.