نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد جنوي فى الدورى الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ميلان اليوم الأربعاء أن يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره جنوي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة ميلان وجنوي فى تمام العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسيذاع لقاء ميلان وجنوي فى تمام العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإيطالي على قناة بي أن سبورتس 5.

ويذكر أن ميلان فى المركز الأول برصيد 27 نقطة بينما جنوي فى المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.