نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي فى الدورى الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره نابولي فى مباراة قوية ومصيرية بالنسبة للمدرب أنطونيو كونتي خاصة بعدما ودع الإنتر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة إنتر ميلان ونابولي ضمن مباريات الجولة ال12 من بطولة الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

وسيذاع لقاء إنتر ميلان ونابولي فى تمام العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية على قناة بي أن سبورتس 4.

ويحتل الإنتر المركز الثاني خلف ميلان فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بينما نابولي فى المركز الثالث برصيد 23 نقطة.