نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية في إفتتاح القسم الرابع بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الرابع بالمنوفية، يوم الجمعة 25 ديسمبر الحالي، حيث تقام المسابقة بنظام المجموعتين تضم كل واحدة 6 أندية.

ومن المقرر أن يلتقي في المجموعة الأولى، وطني بركة السبع مع مركز شباب ميت عافية، بملعب ميت خلف، ويلعب مركز شباب شبرابخوم مع نادي قويسنا، بملعب شبرابخوم، ويلعب نادي أشمون مع كفر الشيخ ابراهيم بملعب مركز شباب أشمون.



وفي المجموعة الثانية، يلتقي فريق الشناوي مع نادي تلا بملعب ستاد شبين، ويلعب الشهداء مع مركز شباب قويسنا، بملعب الشهداء، كما يلعب أبشيش مع مركز شباب أشمون، بملعب الباجور.