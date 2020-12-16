موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم والقنوات الناقة وترتيب الدوري الأسباني

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عمر شويل - جدة مباراة برشلونة اليوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020 يستضيف فيها على ملعبه الكامب نو فريق ريال سوسيداد في مباراة تقام في الدوري الأسباني الذي يتصدر فريق سوسيداد جدول ترتيبه حاليا بنفس رصيد نقاط كلا من أتلتيكو مدريد وريال مدريد مع وجود أفضلية فارق الأهداف لصالح سوسيداد، ووجود أفضلية أخرى للروخيبلانكوس الذين خاضوا مبارتين أقل من كلا من الميرنجي وسوسيداد الساعي لتحقيق الفوز أمام برشلونة المتأخر حاليا في جدول الترتيب متواجدا في المركز الثامن مع خوضه مبارتين أقل من ضيفه في مباراة الليلة الذي لن يكون خصما سهلا بالمرة لرفاق ميسي الساعين لمواصلة الانتصارات التي عادوا إليها أخيرا في الجولة الماضية بالليجا، وينطلق موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الفريق الكتالوني برشلونة يستضيف سوسيداد في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن تمكن من إ]قاف سلسلة الهزائم التي تلقاها مؤخرا أمام قاديش في الليجا خارج ملعبه بهدفين سجلهما كلا من خمينيز والمخضرم نيجريدو مقابل هدف عكسي سجله ألكالا لصالح البارسا الذي تلقى هزيمة أخرى مذلة على ملعبه أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد أسفرت عن تأهله لدور الستة عشر من المركز الثاني ليصطدم في قرعة ذلك الدور مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

رفاق كومان حققوا الفوز منذ أيام في آخر مبارياتهم في الجولة الثالثة عشر من الدوري الأسباني أمام ليفانتي بهدف دون رد سجله ليونيل ميسي قبل نهاية الوقت الأصلي بربع ساعه ليقتنص للبلوغرانا نقاط المباراة الثلاث ويرفع رصيدهم إلى 17 نقطة جمعوها من خوض 11 مباراة حققوا فيها الفوز في خمس مباريات، وتعادلوا في مبارتين، وخسروا أربع مباريات، بينما خصمهم في مباراة الللية فريق ريال سوسيداد يتواجد في صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة جمعها من خوض 13 مباراة حقق فيها سبع انتصارات، وتعادل في خمس مباريات، وخسر مباراة وحيدة، والفريق يأمل في العودة لمسار الانتصارات الغائب عنه مؤخرا، حيث تعادل في المباريات الخمس الأخيرة التي خاضها في الدوري الأسباني والدوري الأوروبي الذي تمكن فيه من بلوغ دور الـ 32 ليلاقي فريق مانشستر يونايتد بحسب ما أسفرت عنه القرعة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم

8:00 توقيت جرينتش.

10:00 توقيت مصر.

11:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد