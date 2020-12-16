الأهلي ينعى سمير عبد ربه: واحد من أخلص وأفضل الرياضيين في مصر

نعي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي سمير عبدربه، مدير عام النشاط الرياضى السابق بالنادي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال الأهلي في باين رسمي: "محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى.. سمير عبدربه ، مدير عام النشاط الرياضى السابق بالنادي الذي وافته المنية صباح اليوم."

وتُشيّع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، ثم يوارى جسده الثرى بمدافن العائلة في مدينة الرحاب طريق السويس.

وقال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الكابتن سمير عبد ربه في ذمة الله مدير عام النشاط الرياضي السابق للنادي الأهلي وواحد من اخلص وافضل الشخصيات الرياضية في مصر".

وأضاف: "كان اب واخ وصديق غالى اللهم ارحمه واغفر لله وارزقه الفردوس الأعلى اللهم يمن كتابه وهون حسابه واجعل قبره روضة من رياض الجنه اللهم ثبته على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم اجعل يمينه نور ويساره نور وفوقه نور وتحته نور اللهم لين ترابه واكرم نزله اللهم اجعله فى اعلى درجات الجنة اللهم امين اللهم امين اللهم امين الفاتحة".