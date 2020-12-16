كاف يعلن حكام الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون في البطولات الإفريقية

ويخوض الأهلي والزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك فريقي بيراميدز والمقاولون العرب في الكونفدرالية لهذا العام . وسيدير الغاني دانيال ني لاريا مباراة سونيديب النيجري والأهلي حامل اللقب في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال الإفريقي ، بينما سيقود يانيك مالالا كابانجا مواجهة جازيل التشادي والزمالك.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " طاقم تحكيم أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية .

وسيدير الليبي عبد الرازق أحمد مواجهة الذهاب بين المقاولون العرب والنجم الساحلي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية ، بينما سيقود المغربي رضوان جيد مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز والتي ستقام في إسكندرية.

ويذكر أن نادي المقاولون العرب قد فاز على أرتا سولار بطل جيبوتي ب عشرة أهداف من مجموع المباراتين في لقائي الذهاب والإياب من دور ال64 بالكونفيدرالية الإفريقية .