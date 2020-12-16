بعد إصابة 3 موظفين.. تفاصيل جديدة بشأن ظهور حالات كورونا في الجبلاية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مقر الجبلاية الجبلاية من عدمه.

قال المصدر إن مسحة فيروس كورونا التى خضع لها ما يقارب من ٨٠ موظفا بعديد من اللجان والإدارات أسفرت فقط عن إصابة ٣ عناصر تابعين إلى لجنة شؤون اللاعبين.

تابع : المسحة الأخيرة أثبتت أيضا تعافى أحد الموظفين فى مكتب مجلس الإدارة باللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية يدعى فيصل، مضيفًا أنه لم يتم حتى هذه اللحظة إصدار أي تعليمات من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية بشأن إجراء مسحة فيروس كورونا ثانية خلال ٤٨ ساعة كما يتردد.

أشار إلى أن العمل يجرى داخل مقر الجبلاية وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقا لتعليمات اللجنة الطبية للاتحاد.

وخضع أول أمس الاثنين ٨٠ موظفا فى مقر الجبلاية بالجزيرة لإجراء مسحة فيروس كورونا للوقوف على مدى الإصابات.

وجرى إغلاق مكتب لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد لحين إشعار آخر على غرار ما حدث فى إدارة الحسابات في وقت سابق لنفس السبب.

وتمسكت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية أنه فى حالة ظهور إصابات جديدة باللجان والإدارات سيتم تقليص حضور عدد الموظفين واتخاذ إجراءات صارمة حيال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مقر الاتحاد.

يذكر أن الراحل عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة توفى بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى أحد مستشفيات الدقي كما تعرض الثنائى الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية والدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة إلى الإصابة بالفيروس وتم تعافيهما منه.