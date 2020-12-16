إيقاف لاعبة منتخب موريشيوس للريشة الطائرة لمدة عامين بسبب المنشطات

قررت محكمة التحكيم الرياضية الدولية، اليوم الأربعاء، إيقاف كيت جيسيكا فو كوني، لاعبة الريشة الطائرة لمنتخب موريشيوس، لمدة عامين، بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

وسقطت فو كوني في اختبار للمنشطات، في منافسات إفريقية بنيجيريا عام 2019، لكن لجنة تابعة للاتحاد الدولي للعبة، رأت أنه لم يحدث أي خطأ أو إهمال من لاعبة موريشيوس.

ونجت آنذاك اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما من الإيقاف، بعدما أكدت أن نتيجة اختبار المنشطات جاءت إيجابية، وأن" شخصا سيئ النية" أضاف شيئا إلى المياه التي تناولتها.

وطعن الاتحاد الدولي للعبة لدى المحكمة الرياضية، ضد قرار لجنته صاحبة قرار عدم إيقاف اللاعبة.

واتخذت المحكمة الرياضية قرارها في النهاية بإيقاف فو كوني، بداعي أنه لا يوجد أدلة داعمة لمزاعم اللاعبة.

وأضافت المحكمة الرياضية أن إيقاف فو كوني لمدة عامين، سيبدأ من 15 ديسمبر 2020.