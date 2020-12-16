رئيس الأوليمبية الدولية: جاهزون لأولمبياد طوكيو رغم صعوبة الأجواء

قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن العالم تغير بشكل جذري بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم يبق شيء على طبيعته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باخ على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأوليمبي الآسيوي، في العاصمة العمانية مسقط، والتي تشهد التصويت على الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030.

وقال رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية: "هذه الأزمة انطوت على فرص عظيمة، وكل الإجراءات التي قمنا بها ساهمت في تعزيز دور الرياضة بالمجتمع، بأن نبقى ناشطين دائما".

وأشار باخ إلى أن الدورات الأوليمبية المقبلة تبرهن على الدعم الكبير وتشكل دليلا على الدور الذي تلعبه "مما يمدنا بالثقة لنجعل من دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة (في طوكيو)، التي جرى تأجيلها إلى 2021 بسبب أزمة كورونا، مصدر إلهام واحتفال للبشرية جمعاء".

وأضاف بشأن أولمبياد طوكيو: "لقد شاهدت العزيمة والإصرار لدى اليابانيين، وأصبحت أكثر ثقة بأننا سنحتفل بألعاب أولمبية آمنة وصحية في العام القادم في طوكيو".



وتابع: "أولويتنا تتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين، وأؤكد للجميع أننا نعمل جاهدين على تطوير مجموعة من الآليات بأقصى سرعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، عبر الفحص السريع بشكل ستتم إضافته للإجراءات، وبالتالي نحن جاهزون للألعاب الأولمبية وأدعو لحث الرياضيين وتشجيعهم على الاستعداد بقوة لخوض المنافسات رغم صعوبة الأجواء".

واستطرد: "هذه الألعاب المؤجلة ستكون بمثابة شعاع النور في نهاية النفق المظلم الذي نعبره الآن، ونحن جميعا تعلمنا من خلال هذه الجائحة أننا بحاجة لمزيد من التضامن داخل المجتمعات ومكوناتها، وهذا ينطبق على كل اللجان الأوليمبية، وعلينا أن نطبق هذا الشعار على أرض الواقع".