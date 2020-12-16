الرسام يخضع لجراحة عاجلة في برشلونة | تفاصيل

خضع الرسام أندريس أنيستا لاعب نادي فيسيل كوبي الياباني لجراحة في عضلة الفخذ بقدمه اليمنى، في مدينة برشلونة مما يغيب عن الملاعب لفترة طويلة. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: "إن أندريس أنيستا خضع لجراحة عاجلة في مدينة برشلونة مما سيتسبب في غيابه لمدة 4 أشهر عن الملاعب". وتابعت الصحيفة: "اللاعب حاليًا بخير وبدأ عملية التعافي من خلال وضع برنامج تأهيلي للعودة للملاعب مرة أخرى في أسرع وقت". وغاب إنييستا عن مواجهة أولسان هيونداي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا والتي خسرها فريقه بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي. ولعب إنييستا بقميص فيسيل كوبي في 74 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 18 آخرين، وذلك منذ انضمامه للفريق مجانا بعد نهاية عقده مع برشلونة في صيف 2018.

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