خلال أيام.. فيفا يحسم مصير تقليص اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة

يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مصير عدد اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة النهائي خلال الأسبوع المقبل.

وينتظر مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية خطابًا من الفيفا يتضمن الموافقة بشأن الإبقاء على خماسي الجبلاية الحاليين أو تقليص العدد إلى ثلاثة فقط وأسمائهم.

كانت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية أكدت أن الجبلاية لم تتلق إخطارًا من الفيفا حتى الآن بأسماء الأعضاء المقرر استمرارهم في إدارة شئون الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وقالت في تصريحات فضائية سحر عبد الحق: "انتهينا من كتابة التعديلات على اللائحة، ونقوم بتسيير الأعمال في اتحاد الكرة حتى يصلنا قرار جديد من الفيفا".

وأضافت سحر عبد الحق، "لم تصلنا أي مكاتبات رسمية من الفيفا حول الأسماء المقرر استمرارها فى اللجنة الخماسية أو رحيلها، ولكن محمد فضل قال مهمتنا خلصت فى اللائحة ومش مطلوب مننا حاجة تانى والحقيقة هو تعب كتير فى اللائحة وساعدني في الكرة النسائية بشكل كبير للغاية".

وتابعت سحر عبد الحق، "بند الثماني سنوات في اللائحة نقصد به اللي فات مات بمعنى من قضى 8 سنوات من حقه الترشح مجددًا في انتخابات اتحاد الكرة".

وعن الكرة النسائية قالت سحر عبد الحق، "الجونة والبنك الأهلي وجهاز الرياضة العسكري وافقوا على إنشاء فريق كرة نسانية والأهلي مازال يفكر في إنشاء أكاديمية أولا ثم تكوين الفريق النسائي".

يذكر أن محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق أعلن اعتذاره عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الاستمرار في العمل عضوا باللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.