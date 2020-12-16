نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو : الملاكمة مفيدة للاعب كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أن التدريب على رياضة الملاكمة مفيدة للاعب كرة القدم.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها شبكة DAZN العالمية ضمن فيلم وثائقي بعنوان (عالم موازية) برفقة لاعب الملاكمة الروسي جينادي جولوفكين:"أعتقد أن التدريب على الملاكمة يمكن أن يكون مفيدا للاعب كرة القدم لأنه يشحن حواسك ويعلمك كيفية التحرك".

وأضاف: "الملاكمة أكثر صعوبة لأنك تنافس وحيدا، لا أعتقد أنه كان بإمكاني أن أكون ملاكما، الأمر صعب".

وتابع:"لعب الكرة هو شغفي لكني أشاهد رياضات أخرى على التلفاز وإذا كان الاختيار بين مشاهدة مباراة كرة قدم أو إحدى منافسات UFC (الفنون القتالية المختلطة) سأذهب للخيار الثاني".

وأردف قائلاً: "في سن ال 33، تبدأ في التفكير بأنك تتراجع لكني أريد الاستمرار، قد يقول الناس إن رونالدو كان لاعبًا رائعًا لكنه الآن بطيء، لا أريد أن يحدث ذلك".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلاً:"يمكنك الاعتناء بجسمك لكن هذه ليست المشكلة، يعتمد الأمر على عقليتك ودوافعك وخبراتك. فيدرر على سبيل المثال يبلغ 39 عامًا ولا يزال في القمة".