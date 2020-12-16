الرياضة

طائرة خاصة تنقل الأهلي إلي النيجر لبداية دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ،أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قرر السفر إلى النيجر يوم الجمعة المقبل بطائرة خاصة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc  مصر ، أن مجلس الإدارة درس كافة الظروف في الفترة الأخيرة واتخذ قرار السفر بطائرة خاصة لتفادي إرهاق اللاعبين خاصة وأن رحلة الطيران العادية يتخللها ترانزيت في إثيوبيا.

كما أشار عبد الحفيظ إلى أن النادي اتخذ القرار أيضا حفاظاً على سلامة اللاعبين وعدم إصابتهم بكورونا في ظل انتشار الفيروس في الفترة الحالية على مستوى العالم.

ويذكر أن النادى الأهلى توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك بهدفين لهدف.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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