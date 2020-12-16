منتخب الشاطئية يواصل تدريباته فى السعودية استعدادا لمونديال القارات

يواصل اليوم الأربعاء منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته فى إطار المعسكر المغلق الذى تجرى فعالياته في السعودية.

وتوجهت بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية للأراضي السعودية أول أمس الاثنين للدخول معسكر مغلق استعدادا لبطوله كاس القارات بدبي في فبراير القادم ونهائيات كاس الأمم الأفريقية في السنغال في شهر مايو القادم.

وغادرت بعثة منتخبنا الوطني للسعودية برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية.

وتقيم البعثة بمدينة ينبع لمدة ثلاثة أيام ثم تغادر لمدينة جدة لخوض خمسة لقاءات ودية مع المنتخب السعودي بناءًا علي الدعوة من المنتخب السعودي و تعود البعثة لأرض الوطن يوم 25 ديسمبر.

واجري المنتخب المصري مسحة طبية قبل السفر الى الأراضي السعودية من أجل اللاطمئنان علي سلامة اللاعبين والكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19.

وضمت قائمة منتخب فراعنة الشاطئية محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان ومحمد السيد لحراسة المرمي ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي على واسلام احمد. و هيثم عاطف و كريم سيد و عبد الرحمن حسن و محمد عبدالنبي واحمد محمد اسماعيل واحمد معروف احمد الشحات و حسان محمد و احمد ناصر و الحسيني طه.