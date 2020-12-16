قبل مواجهة بيراميدز..سلبية رابيد تيست للاعبي الزمالك

جاءت نتيجة تحاليل الرابيد تيست التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالأمس قبل مواجهة بيراميدز سلبية لجميع عناصر الفريق. ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز غدا الخميس على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويخوض الفريق اليوم مرانه الأخير على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة. وعقب المران سينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب 30 يونيو استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز .

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