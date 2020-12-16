أنا حظي الحلو من الدنيا كله خدته من سيره أبويا.. أحمد عادل عبد المنعم يوجه رسالة مؤثرة لوالده

وجه أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي نادي المقاصة ومنتخب مصر، رسالة مؤثرة لوالده.

ونشر أحمد عادل صورة له مع ابنه في مدافن والده ، وعلق على الصورة قائلا : "أنا حظي الحلو من الدنيا كله اخذته من سيره ابويا الطيبه ♥️♥️ #الله_يرحمه " .

وأعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، مغادرة الفريق الفيومي، و توصله لاتفاق للرحيل و إنهاء علاقته بالنادي.

و قال عبد المنعم في تصريحاته لقناة النهار : " سأرحل عن المقاصة بعد تجربة سيئة عشتها خلال الموسم الأخير تحديدا، وجدت معاملة سيئة وغير مبررة من المدير المالي للمقاصة ووجدت اختلافًا عما تم إدراجه في العقد ".

ورحب حارس الأهلي الأسبق بالعودة مجددا للفريق الأحمر حال طلبه للعودة، مؤكدًا أنه يرفض الزج باسم الزمالك في التفاوض معه.