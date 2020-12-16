عصام عبد الفتاح: مسحة كورونا ثالثة لمنتخب الشباب اليوم استعدادا لمواجهة تونس الجمعة

كشف عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن زون شمال افريقيا تفاصيل جديدة عن أزمة الإصابات التى ضربت صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس.

قال عصام عبد الفتاح في تصريحات خاصة لصدى البلد من تونس: منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين سوف يخضع اليوم الأربعاء إلى مسحة ثالثة لفيروس كورونا استعدادا لمواجهة نظيره منتخب تونس بعد غد الثلاثاء فى إطار دورة شمال افريقيا.

لفت إلى أن الجميع يأمل فى تخطى منتخب الشباب تلك المحنة وتحول عينة عناصر شباب الفراعنة التى تعرضت للإصابة بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية كى يتمكن من خوض لقاء تونس الجمعة المقبل.

ويغادر غدا الخميس ثنائي منتخب مصر للشباب أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا إلى تونس من أجل المشاركة فى مباراة تونس بعد غد الجمعة.

واعتبر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف منتخب مصر للشباب منسحبا فى مباراة ليبيا بعد سلبية ١٤ لاعبا فقط من الإصابة بفيروس كورونا مستندا إلى لائحة دورة شمال افريقيا بضرورة تواجد ١١ لاعب أساسيا إضافة إلى ٤ على دكة البدلاء.

ويشارك منتخب مصر للشباب في إطار دورة شمال افريقيا والمؤهلة لأمم افريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

جاء تحديد سفر ثنائي منتخب مصر للشباب إلى تونس غدا الخميس بعدما أسفرت نتيجة المسحة سلبية كل منهما من فيروس كورونا.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أعلن عن اصابة 14 لاعبا في منتخب مصر للشباب بفيروس كورونا و14 لاعبا سلبيا، وان لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تؤكد ضرورة تواجد 11 لاعبا و4 لاعبين احتياطي ونحن نمتلك 11 لاعبا و3 احتياطيين.

وأضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "دوت الخليج"، "تم تأمين أبنائنا، ونتابع كل التفاصيل وننتظر نتيجة المسحة النهائية التي تم إجراؤها وكل الاحتمالات قائمة".

وتابع أشرف صبحي، "الأولوية صحة أبنائنا في منتخب الشباب، واطمأننت على كل أبنائنا في منتخب الشباب والمنتخب يضم ابني أيضا".

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم أنهوا الأزمة الخاصة بإصابة 13 لاعبا من أعضاء المنتخب المصري للشباب إضافة إلى المدير الفني للمنتخب ربيع ياسين بفيروس كورونا، أثناء تواجدهم في تونس للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وذلك من خلال توفير طائرة خاصة لإعادتهم إلى القاهرة غدًا الأربعاء.

ومن جانبه صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه منذ ظهور نتائج التحاليل أمس تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية على مدار الساعات الماضية للوقوف على كافة الملابسات والحرص على توفير الرعاية الصحية وإجراءات العزل والاطمئنان على جميع أعضاء المنتخب من اللاعبين والجهاز الفني والإدارى إضافة إلى متابعة الموقف الخاص بإمكانية استكمال مشاركة المنتخب في منافسات البطولة من عدمه.

وأضاف وزير الرياضة أنه التواصل بالأمس مع السفير إيهاب فهمى سفير مصر لدى دولة تونس والذى قام بدوره على الوجه الأكمل سواء من خلال متابعته للبعثة أو تنسيقه مع المعامل المخبرية بتونس لإجراء التحاليل والمسحات اللازمة بمقر البعثة لجميع أفراد البعثة وتم التواصل بالأمس مع الكابتن ربيع ياسين إضافة إلى التواصل اليوم مع الدكتور جمال محمد على عضو لجنة اتحاد الكرة والذى تم سفره إلى تونس لمتابعة كافة التطورات.

وأوضح صبحى أنه في ضوء تطورات الموقف فقد تم التنسيق مع وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار لإرسال طائرة خاصة غدًا الأربعاء لإعادة بعثة المنتخب المصرى بالكامل لاستكمال الرعاية الصحية في مصر مع التنسيق مع وزارة الصحة المصرية للإشراف على كافة الإجراءات الصحية وإجراء المسحات للبعثة وتوفير العزل الصحى للاعبين المصابين، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمعطيات الوضع الحالي وبعد التواصل مع الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعنية بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم يصعب على المنتخب المصرى استكمال البطولة بسبب النقص العددى للمنتخب وذلك فى ضوء لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، إضافة إلى الرؤية الفنية لجهاز المنتخب والتي أكدت غياب لخطوط كاملة من قوام الفريق وهو الأمر الذى يصعب معه خوض المنافسات.