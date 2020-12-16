نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حله وكشري وعنبة في قائمة سرس الليان لمواجهة النصر بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق سرس الليان تدريباته الجماعية استعدادا لخوض مباراة النصر التي ستنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الخميس بملعب نادي النصر بالجولة الرابعة من دوري القسم الثاني.

وتشمل قائمة سرس الليان بقيادة المدير الفني لفريق أسامة حجاج، تواجد 23 لاعب لخوض اللقاء وهم أحمد رزق ومحمد عصام ديدا وأمين عبد الموجود لحراسة المرمى، وحلمي أحمد وعلي عشري ومحمود شيحه والسيد منير ومحمد سعيد كشري وأحمد بديوي ومحمد رمضان حلة ومحمد عبد الرحمن عنبة ومحمد خيري وأحمد عصام شيكو وشريف هيكل ونادر النويهي وأحمد عبد الله ريعه واحمد سعيد ومحمود حربي وأحمد طلعت وأحمد جمال ومحمود حسين تريكة وخالد علي بيبو وأحمد عصام شيكو.



ويغيب عن قائمة الفريق السرساوي احمد عيد ومصطفى صيام ومحمد كمال أمين.

ويحتل النصر المركز الأول برصيد 5 نقاط بينما يتواجد سرس في المركز السابع برصيد 4 نقاط.