يعيش منتخب الشباب تحت قيادة مدربه ربيع ياسين، أزمة كبيرة بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفراعنة قبل ساعات من مباراة القادمة ضمن بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.
ولذلك رصدت عدسة "دوت الخليج" آراء الجماهير حول إقامة المباراة.
قال أحمد السيد إن المباراة يجب تأجيلها بسبب الإصابات العديدة فى صفوف المنتخب، وكان أهمها كابتن ربيع ياسين، المدير الفنى للمنتخب، لأن هذا سيضر الفريق المنافس وبالتالى البطولة بأكملها.
وأكد محمد خالد صعوبة المباراة بسبب الإصابات، وأعرب عن ضرورة تغيير المدير الفنى واختيار كابتن شوقى غريب، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، لحين شفاء الكابتن ربيع ياسين.
وعلق أحمد عبد الحميد أن إصابات كورونا ستؤثر على الفريق بشكل قطعى لأن أكثر من ١٥ لاعبا مصابا، ولذلك يجب تأجيل المباراة لثلاثة أسابيع على الأقل حتى يقوم اللاعبون بمسحتهم الثانية وبناءً عليها يتحدد ميعاد المباراة.
وأعرب خالد عبد الرحمن أن الحل الوحيد أمام الاتحاد المصرى هو مخاطبة الكاف لتأجيل المباراة، وسبق وأن أجل الكاف مباراة الرجاء المغربى بسبب إصابات كورونا.
وكان ربيع ياسين، المدير الفني، لأحفاد الفراعنة أجرى فحوصات طبية بأحد المستشفيات بتونس، بجانب أشعة على الصدر للاطمئنان على صحته، التي أثبتت الفحوصات أنها بخير، وليس كما يتردد أنه تم حجزه بالمستشفى جراء مضاعفات فيروس «كورونا» الذي أصيب به خلال تواجده بتونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابة اللاعبين والمدرب بـ كورونا.. الجماهير تطالب بتأجيل مباراة المنتخب أمام ليبيا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.