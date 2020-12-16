بعد إصابة اللاعبين والمدرب بـ كورونا.. الجماهير تطالب بتأجيل مباراة المنتخب أمام ليبيا.. فيديو

يعيش منتخب الشباب تحت قيادة مدربه ربيع ياسين، أزمة كبيرة بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفراعنة قبل ساعات من مباراة القادمة ضمن بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

ولذلك رصدت عدسة "دوت الخليج" آراء الجماهير حول إقامة المباراة.



قال أحمد السيد إن المباراة يجب تأجيلها بسبب الإصابات العديدة فى صفوف المنتخب، وكان أهمها كابتن ربيع ياسين، المدير الفنى للمنتخب، لأن هذا سيضر الفريق المنافس وبالتالى البطولة بأكملها.



وأكد محمد خالد صعوبة المباراة بسبب الإصابات، وأعرب عن ضرورة تغيير المدير الفنى واختيار كابتن شوقى غريب، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، لحين شفاء الكابتن ربيع ياسين.

وعلق أحمد عبد الحميد أن إصابات كورونا ستؤثر على الفريق بشكل قطعى لأن أكثر من ١٥ لاعبا مصابا، ولذلك يجب تأجيل المباراة لثلاثة أسابيع على الأقل حتى يقوم اللاعبون بمسحتهم الثانية وبناءً عليها يتحدد ميعاد المباراة.

وأعرب خالد عبد الرحمن أن الحل الوحيد أمام الاتحاد المصرى هو مخاطبة الكاف لتأجيل المباراة، وسبق وأن أجل الكاف مباراة الرجاء المغربى بسبب إصابات كورونا.

وكان ربيع ياسين، المدير الفني، لأحفاد الفراعنة أجرى فحوصات طبية بأحد المستشفيات بتونس، بجانب أشعة على الصدر للاطمئنان على صحته، التي أثبتت الفحوصات أنها بخير، وليس كما يتردد أنه تم حجزه بالمستشفى جراء مضاعفات فيروس «كورونا» الذي أصيب به خلال تواجده بتونس.