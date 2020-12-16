إصابة موسيماني المدير الفني للأهلي وزوجته بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي تعرض بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، للإصابة بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته.

وأجرى المدير الفني مسحة طبية صباح اليوم، الأربعاء، وأثبتت إيجابيتها، ويخضع لعزل صحي طبقا للإجراءات الوقائية التي يسير بها النادي الأهلي، والبروتوكول المتبع مع اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة. .

ويستعد الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام، مساء الجمعة المقبل.

وقد حقق المارد الأحمر فوزه الأول في مستهل مشواره ببطولة الدوري على حساب نظيره مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف.