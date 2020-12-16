سلبية مسحة وليد عبد المنعم وحمزة معوض لاعبي سيراميكا كليوباترا

تلقى الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بسلبية مسحة كل من وليد عبد المنعم وحمزة معوض، قبل مواجهة البنك الأهلي.

وكان المدافع وليد عبد المنعم والحارس الشاب حمزة معوض، خضعا لمسحة طبية، بناءً على عينة الرابيد تيست، التي أجريت ظهر الاثنين الماضي، وأثبتت المسحة سلبية عينتهما وعدم إصابة أي منهما بفيروس كورونا.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، مع فريق البنك الأهلي، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.