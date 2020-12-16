لا بيرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل.. أحمد حسن يهاجم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لم يقدر الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان يجب عليه حل أزمة منتخب مصر للشباب، بعد الإصابات بفيروس كورونا التي تفشت في صفوف الفريق.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "يجب المحافظة على الجيل الحالي، وهم لاعبون لديهم إصرار وطموح عالٍ، هذا الجيل خلال سنوات سيكون القوام الرئيسي للمنتخب الأول، لديهم رغبة في البقاء بتونس والقتال من أجل تحقيق حلمهم، وهو ما يعطينا أملا كبيرا في أن لدينا جيلا مقاتلا يدافع عن سمعة الكرة المصرية".

وأضاف: "هؤلاء اللاعبون على مدار سنتين انضموا لمعسكرات ولعبوا مباريات، كما أنهم يرغبون في الوصول لكأس العالم للشباب، ويجب دعمهم الآن من أجل استكمال مشوار البطولة".

وواصل: "الكاف "لا بيرحم ولا بيسب رحمة ربنا تنزل"، هناك ظروف استثنائية يعيشها العالم كله، ولا يريد المساعدة في ذلك، لا بد أن يكون هناك تدخلات، وهناك تحركات حاليا من الاتحاد المصري لكرة القدم وجمال محمد علي، ويجب استبدال اللاعبين من أجل المساعدة".

وأكمل: "أثق في قدرات اللاعبين وهم يدافعون عن طموحاتهم الكبيرة في الوصول لأمم إفريقيا واللعب في كأس العالم للشباب".

ووجه الصقر كلمة للاعبي منتخب الشباب قبل لقاء تونس يوم الجمعة، وقال: "دافعوا عن طموحكم في تحقيق البطولات والوصول للمونديال، وهؤلاء اللاعبين ليس لهم ذنب في تصفية الحسابات، فهؤلاء لاعبين شباب ولديهم مستقبل كبير، رسالتي لهم قاتلوا على حلمكم، وحتى لو الظروف لم تساعدهم لكن لدينا جيل مميز ولديهم روح عالية".