جمعية حكام الغربية تقيم حفل تأبين لثلاثة رموز تحكيمية.. غدا

قرر مجلس إدارة جمعية رعاية حكام الغربية إقامة حفل تأبين لثلاثة من رموز التحكيم في الغربية وذلك غدا الخميس .

وضمت قائمة الثلاثى من الراحلين من رموز التحكيم في منطقة الغربية لكرة القدم كل من: إبراهيم أبو سعيد و عبد الله الاشرم و محمد الجنايني وذلك غدا الخميس في مركز شباب زفتي.

ووجهت جمعية حكام الغربية الدعوة إلى رموز التحكيم الحاليين منهم والسابقين من أجل حضور حفل تأبين رموز التحكيم غدا الخميس.

يأتي حرص جمعية رعاية حكام الغربية على تكريم رموز التحكيم الراحلين التابعين إليها فى إطار السياسة التى تنتهجها حيال أعضائها وستمرار العطاء علي مدار عشر سنوات في إقامة المعسكرات وحفلات الإفطار السنوي في شهر رمضان المبارك.

وسبق أن أقامت جمعية رعاية الحكام في الغربية حفل تأبين لثلاث من رموز كرة القدم بالغربية، رحلوا ، وهم: الحاج عبد المنعم جعيصة رئيس منطقة الغربية الأسبق، و أحمد دحروج رئيس لجنة المسابقات الأسبق، والدكتور وائل التراس رئيس مجلس إدارة المنطقة وأحد أبرز قيادات كرة القدم في تاريخ المحافظة.

كما أقام فى وقت سابق المسؤولين عن الجمعية حفل تأبين للواء محمد السايس رئيس لجنة حكام الغربية السابق وايضا حفل تأبين الراحل الدكتور وائل التراس رئيس منطقة الغربية السابق