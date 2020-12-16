نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب تعليماته لإدارة النشاط الرياضي بالوقوف دقيقه حداد قبل بدء جميع تدريبات الفرق الرياضية لمدة ثلاثة أيام على روح سمير عبد ربه مدير النشاط الرياضي الأسبق تقديرًا لعطائه للنادي على مدار سنوات طويلة كان خلالها نموذجًا للإخلاص والكفاءة.

وساهم كثيرًا بجهوده الكبيرة في تحقيق العديد من البطولات لفرق النشاط الرياضي في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وكان سمير عبدربه ، مدير عام النشاط الرياضى الأسبق، وعضو النادي الأهل وافته المنيه صباح اليوم.