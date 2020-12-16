نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الأهلي لحسم صفقة المهاجم الأجنبي السوبر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل منافسات البطولة الأفريقية وكأس العالم للأندية.

واستقر الأهلي على قيد الوافد الجديد في القائمة الأفريقية بعد التعاقد معه على حساب الأنجولي جيرالدو ، حيث رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رفع اسم النيجيري جونيور أجايي من قائمة المارد الأحمر خصوصًا أن علاجه يحتاج إلى فترة قد تصل إلى 3 أشهر مع احتياجه إلى مزيد من الوقت لاستعادة فورمة المباريات.

وأعلن موسيماني عن تمسكه بالنجم النيجيري ورفض التفريط في خدماته وأكد أنه لاعب محوري ويعتبر أحد أهم عناصر الفريق الأحمر في الجانب الهجومي.